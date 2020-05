Specialist roman, dupa relaxare: Am reusit sa limitam impactul pandemiei, comparativ cu tarile dezvoltate din vestul Europei

Ziare.

Doctorul Virgil Musta a facut, duminica, pe Facebook un bilant, dupa primele doua saptamani de relaxare a masurilor pentru impiedicarea raspandirii Covid-19."Au trecut doua saptamani de la 'relaxarea' masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala.Au fost 3 luni de zile, in care intreaga lume a trecut printr-o experienta dramatica, care a lasat urme adanci la toate nivelurile, de la colaborari internationale, politici si organisme nationale si pana la 'trairile' individuale ale fiecaruia dintre noi.Toate acestea vor redefini 'normalitatea' spre care incercam sa ne intoarcem acum, depinde de noi (organisme internationale, nationale si indivizi) modul in care reusim sa invatam din aceasta experienta si sa includem in noul 'normal' tot ceea ce ne poate ajuta sa prevenim fie aparitia, fie cel putin explozia si impactul devastator al unor astfel de epidemii care vor mai aparea", a scris Musta.Medicul afirma ca in Romania pandemia a fost tinuta sub control, in principal, datorita oamenilor care au respectat toate restrictiile impuse de autoritati."Pentru a ajuta in acest sens, mi-am propus sa fac un scurt bilant al acestei perioade care parea ca nu se mai termina, dar inainte, as dori sa precizez inca de la inceput faptul ca virusul nu a disparut si ca este nevoie de responsabilitate individuala in perioada urmatoare pentru ca pandemia sa continue curba descendenta si sa ramana controlabila!Va multumesc fiecaruia, pentru ca eu sunt convins ca principalul motiv pentru care la noi pandemia a ramas sub control este atitudinea extrem de responsabila de care ati dat dovada majoritatea dintre voi. Altfel, am fi avut mult mai multe victime, oricat ne-am fi straduit noi medicii, autoritatile si multe alte categorii profesionale care au participat direct la aceasta lupta.Si ca sa fiu sincer, voi ati reprezentat un imbold extraordinar in activitatea mea din toata aceasta perioada. Prin atitudinea si energia voastra m-ati tinut si mai motivat si mai determinat", a scris Virgil Musta.Medicul crede ca acum suntem pe panta descendenta si ca in Romania "am reusit sa limitam impactul pandemiei"."Acum suntem pe o panta descendenta in multe zone, inclusiv la noi, dar nu in toate, vezi situatia din Brazilia si nu numai. In Romania am reusit sa limitam impactul pandemiei, cel putin comparativ cu multe tari din vestul Europei, tari mult mai dezvoltate ca noi din punct de vedere al infrastructurii medicale, dar care au fost depasite de situatie si au inregistrat foarte multi morti.Mai mult decat atat, multi romani din aceste tari sau intors acasa chiar atunci, inainte de inchiderea granitelor, fapt ce a sporit si mai mult riscul exploziei epidemiei si la noi. Discutand zilele trecute acest aspect, intr-o intalinre online cu specialisti, s-a concluzionat ca cel mai probabil acest lucru se datoreaza masurilor corecte, desi dure, luate la timp, dar si modulului in care cea mai mare parte a populatiei le-a inteles si respectat", mai scrie Musta."Pentru a intelege si mai bine impactul pandemiei si modul in care vom putea actiona pe viitor, iata cateva statistici importante asupra cazurilor de decese din Europa:* 97% din totalul deceselor au fost persoane care au avut cel putin o boala asociata* 65% au prezentat boli cardiovasculare (cea mai prezenta afectiune asociata)* 94% au fost persoane peste 60 ani* 59% au fost barbati.Iar ca sa fiu mai concret, statistica in clinica noastra din Timisoara arata ca toti cei care au decedat au avut cel putin o boala asociata, cel mai frecvent fiind o boala cardiovasculara, apoi diabet si obezitate. In Romania, varsta medie de deces a fost mai mica decat cea din tarile vestice, ceea ce ne arata faptul ca populatia noastra prezinta numeroase boli cronice la varste nu asa de inaintate ca in acele tari. Acest lucru se cunostea deja, dar intr-un context ca acesta a devenit automat un factor de risc major pentru toate acele persoane", a mai scris Musta.Medicul Virgil Musta a vorbit si de lipsa programelor reale de preventie a aparitie a unor boli, in Romania, si a tras doua concluzii dupa cele trei luni de pandemie."Cele mai importante concluzii ale acestei analize dupa 3 luni de pandemie le-as rezuma in doua directii: importanta respectarii si in continuare a catorva reguli de igiena personala si distantare pe care le stim deja, dar si sa avem grija de sanatatea noastra constant, de la varste fragede, pentru ca astfel vom fi mai putin vulnerabili in fata oricaror amenintari.In plus, am remarcat o solidaritate extraordinara sub diverse forme, care a contribuit enorm la depasirea mai usoara a situatiei. Sunt profund impresionat si recunoscator pentru aceasta tuturor", a mai scris Musta in postarea sa pe pagina de socializare.