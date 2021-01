Specialistii Regeneron afirma ca tratamentul lor anti-COVID este eficient impotriva tulpinelor britanice si sud-africane. Cocktailul cu anticorpi, folosit si de Trump

Concluzii similare

Ingrijorarile

Acel cocktail de anticorpi, care a fost utilizat in cadrul tratamentului administrat fostului presedinte Donald Trump , a fost autorizat in regim de urgenta de Agentia americana pentru medicamente si alimente (FDA) la sfarsitul lunii noiembrie pentru persoanele care dezvolta simptome usoare si moderate de COVID-19 si care prezinta riscuri sporite de a dezvolta o forma severa a acestei boli.REGEN-COV, alcatuit "din doi anticorpi neutralizanti", denumiti Imdevimab si Casirivimab, "si-a pastrat puternica sa capacitate de neutralizare a variantei britanice B.1.1.7" precum si "a variantei sud-africane B.1.351", a precizat compania americana intr-un comunicat.Totusi, in ceea ce priveste varianta sud-africana, unul dintre cei doi anticorpi, Casirivimab, a prezentat "o putere redusa".Cercetatorii de la Universitatea Columbia din New York au ajuns la aceleasi concluzii, iar studiul lor a fost propus pentru a fi evaluat de alti oameni de stiinta.Aceasta etapa de "pre-publicare" a studiului a prezentat, in schimb, rezultate mai ingrijoratoare in ceea ce priveste un alt anticorp de sinteza: Bamlanivimab este "inactiv" impotriva variantei sud-africane, potrivit cercetatorilor. Or, acest anticorp este folosit in tratamentul dezvoltat de compania Eli Lilly, care beneficiaza la randul sau de o autorizare in regim de urgenta in Statele Unite.Bamlanivimab ar trebui sa fie ineficient si impotriva variantei braziliene, intrucat aceasta prezinta mutatii similare cu varianta sud-africana, precizeaza autorii studiului.In schimb, Regeneron se asteapta ca tratamentul sau sa ramana eficient si impotriva variantei braziliene, iar o serie de studii sunt in prezent in curs de desfasurare pentru a confirma aceasta ipoteza."Aceste date (...) valideaza abordarea noastra ce consta intr-un cocktail compus din mai multi anticorpi", a declarat George Yancopoulos, presedintele si directorul stiintific al companiei Regeneron. "Cu doi anticorpi complementari introdusi in tratament, desi unul dintre ei va avea o putere redusa, riscul ca intregul cocktail sa isi piarda din eficienta este semnificativ redus", a adaugat el."Detinem sute de anticorpi neutralizanti puternici in laboratoarele noastre, care ar putea forma noi combinatii ce ar putea fi utile impotriva unor variante viitoare", a mai spus el.Variantele virale sunt versiuni diferite ale coronavirusului initial, ce apar odata cu trecerea timpului sub efectul unor mutatii diverse. Este vorba despre un fenomen natural in viata unui virus.Insa mutatia observata la varianta care a aparut in Africa de Sud ii ingrijoreaza pe unii dintre oamenii de stiinta in privinta capacitatii sale de a evita tratamentele dezvoltate pana in prezent.In Statele Unite, 308 cazuri de infectare cu varianta britanica au fost confirmate pana pe 26 ianuarie si un caz de infectare cu varianta braziliana, a declarat miercuri Rochelle Walensky, viitoarea directoare a Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din aceasta tara.Niciun caz de infectare cu varianta sud-africana nu a fost confirmat pana acum pe teritoriul american.