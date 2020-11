Spitalele din Arad nu mai au locuri la ATI pentru pacientii cu COVID-19

Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat joi, 12 noiembrie, ca situatia s-a agravat de cateva zile si "ar putea fi si mai grava, pentru ca in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un nou record de cazuri de COVID-19"."Din pacate, daca ieri am avut raportate 271 de cazuri noi de infectare, un record, astazi doboram acest record negativ, pentru ca in ultimele 24 de ore avem confirmate 322 de infectari cu SARS-CoV-2 in judetul Arad. Din aceasta cauza ne asteptam sa existe o presiune foarte mare pe sistemul de sanatate, in conditiile in care nu mai avem locuri la ATI. De cateva zile, orice loc eliberat se ocupa imediat sau in cel mult cateva ore. Avem deja situatii in care pacienti in stare grava asteapta sa se elibereze un pat ATI", a afirmat Timis.El a spus ca zilnic se inregistreaza numeroase solicitari venite de la spitale din tara pentru transfer de pacienti cu COVID-19 la ATI in Arad, dar acestea sunt respinse din cauza ca nu mai sunt locuri nici in judetul Arad.In sectiile COVID-19 ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) exista 28 de paturi la ATI, la care se adauga cateva la Sectia Matern, dar care sunt doar pentru femeile gravide sau care au nascut.Si in cazul paturilor pentru pacienti infectati cu noul coronavirus , marea majoritate erau ocupate joi dimineata, respectiv 358 din cele 378 existente la nivelul SCJU Arad.Citeste si: Raed Arafat anunta ca 319 ventilatoare erau libere marti dupa-amiaza, iar lipsa de locuri la ATI nu este o problema la nivel national