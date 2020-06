Spitalele din Arges care trateaza cazurile de COVID-19 au atins capacitatea maxima si trimit pacienti in alte judete

Ziare.

com

"Dinamica ocuparii locurilor in spitale este una nemaivazuta. Ce este valabil azi, nu mai este maine. Au fost transferati la spitale in alte judete, in acest week-end, peste 20 de persoane. Cautam permanent locuri libere in spitale", a declarat prefectul de Arges, Emanuel Soare.770 de cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate luni in Arges.