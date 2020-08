Spitalele din Bucuresti, notificate sa transmita numarul de locuri disponibile pentru izolarea copiilor infectati cu SARS-CoV-2. Autoritatile iau masuri pentru inceperea anului scolar

"Ieri (luni, 24 august 2020 - n.r.) erau cinci la Bals si sapte la Babes. Am dat dispozitie sa se documenteze clar, sa avem informatie, incepand din 10 septembrie, cate paturi sunt si sa cerem din partea acestor spitale sa ne spuna clar care este capacitatea maxima de izolare a copiilor care in mod nefericit vor fi infectati. Trebuie sa ne gandim si la celelalte spitale de pediatrie din Bucuresti. De exemplu, cum este la Grigore Alexandrescu, care e multipavilionar, putem sa discutam acolo daca pot pune la nevoie la dispozitie un pavilion intreg", a declarat Ionel Oprea, la Europa FM.El a precizat ca nu mai pot fi 30 de copii intr-o clasa."Nu poti 30 intr-o clasa - depinde si clasa cat e de mare. Trebuie asa cum s-au facut recomandarile sa se reduca la 15, sa respecte distantarea, trebuie si o ventilatie naturala incat sa nu permita transportul virusilor in cantitate mare", a precizat coordonatorul DSP Bucuresti.