Spitalele din Hunedoara nu mai pot prelua cazurile grave de COVID- 19. Pacientii, transferati la sectiile ATI din alte judete

"Din pacate, fata de perioada martie-aprilie, acum s-au inmultit cazurile cu complicatii. Capacitatea ATI este limitata la nivelul judetului. Am fost nevoiti sa transferam pacienti care aveau nevoie de medicatie si de tratament in ATI, in alte judete.Am transferat pacienti la Timisoara, Caracal, Mures, Resita, in functie de cum am fost ajutati de Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei (CNCCI), pe partea medicala. Inca sunt foarte multe persoane care nu cred in acest virus si ajung la spital intr-o faza grava", a declarat, luni, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara, Sebastian Mezei.Potrivit acestuia, decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) prin care s-a impus, de la 1 august, purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate de pe raza judetului Hunedoara este o consecinta a cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus , in ultima saptamana media fiind de circa 20 de cazuri noi pe zi.In judetul Hunedoara au desemnate spitale-suport COVID-19 unitatile medicale din Hunedoara, Hateg, Lupeni, Orastie, Vulcan si Geoagiu. In sectiile ATI ale acestor spitale au fost rezervate 11 locuri pentru bolnavii de COVID-19 si toate sunt ocupate.