Spitalul ''Bagdasar-Arseni'' confirma 16 cazuri de COVID-19 la personalul din unitate, dar infirma existenta unui focar

"Confirmam doar partial stirea aparuta in presa, in sensul ca avem un numar insemnat de colegi depistati pozitiv COVID in Sectia de Chirurgie Generala a Spitalului, dar in niciun caz nu putem vorbi despre un focar de infectie la nivelul intregului Spital Bagdasar. Este vorba despre 16 colegi, intre care un medic si 6 asistente de pe Chirurgie. Cu totii au fost asimptomatici, cum de altfel au fost si cei trei pacienti depistati pozitiv.Cei trei pacienti au fost depistati pozitiv la cea de-a doua testare, intrucat la prima au iesit negativ, altfel ar fi fost trimisi la un spital suport COVID. Asa cum stiti, este posibil ca testul RT PCR pe care noi il facem la institute specializate pentru toti pacientii care necesita internare la Bagdasar, sa nu depisteze virusul daca pacientul este in primele cateva zile de la contaminare", se arata intr-o informare transmisa de Spitalul "Bagdasar-Arseni".Potrivit sursei citate, masurile luate au constat in suspendarea internarilor pe Sectia de Chirurgie generala, echiparea tuturor pacientilor si a personalului din sectie cu echipament de protectie specific pentru nivelul suspect COVID, nebulizarea si decontaminarea sectiei."Celula de criza constituita in acest sens a lucrat 40 de ore din ultimele 48, s-au stabilit toti contactii pacientilor si personalului depistat pozitiv, s-au luat toate aceste masuri despre care va vorbeam mai sus de catre managementul Spitalului si au fost informate imediat Ministerul si DSP-ul. In incheiere, recomandam si rugam pe toata lumea sa respecte masurile individuale de protectie stabilite de autoritati", precizeaza reprezentantii Spitalului "Bagdasar-Arseni".