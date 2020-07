Spitalul Clinic de Recuperare Cluj revine unitate de tratare a pacientilor diagnosticati cu COVID-19

"CJSU a decis in aceasta seara ca Spitalul Clinic de Recuperare sa redevina unitate medicala pentru tratarea pacientilor Covid, incepand cu data de 5 august, ora 8. Argumentele care au dus la aceasta decizie sunt: capacitate mare, de 400 paturi in total, circuite epidemiologice functionale, saloane cu bai proprii, experienta anterioara Covid, apropierea fata de SCBI in caz de nevoie pentru transportul pacientilor la sectia de TI",a transmis, joi seara prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudan.Potrivit acestuia, ambulatoriul si baza de tratament de la Spitalul Clinic de Recuperare vor fi pastrate pe mai departe si vor functiona."Exista circuite epidemiologice distincte in acest sens, astfel ca nu exista riscul ca unii angajati sa intre in somaj tehnic. De asemenea, Sectia de Aritmologie, unica in regiune, cu lista de asteptare pentru pacienti de peste 1 an, va ramane operationala", a mai precizat prefectul de Cluj.Acesta a precizat ca "evolutia epidemiologica este in crestere"."Desi am incercat sa evitam deschiderea unui al treilea spital Covid nu putem sa riscam sa ramanem fara locuri pentru pacientii pozitivi", a mai precizat Mircea Abrudan.In judetul Cluj s-au confirmat pana acum 1.133 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.