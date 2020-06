Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj a revenit la activitatea specifica. Pacientii sunt primiti doar cu programare, dupa triajul epidemiologic

Ziare.

Consiliul Judetean Cluj a anunat, luni, ca Spitalul Clinic de Recuperare, unul dintre spitalele suport de lupta impotriva noului coronavirus, si-a reluat activitatea normala."Pentru a asigura calitatea actului medical si derularea activitatii spitalicesti in conditii de maxima siguranta, conducerea spitalului a conceput un plan de masuri care vizeaza reglementarea activitatilor, pregatirea personalului, precum si pregatirea spitalului - ambulatoriul clinic de specialitate, baza de tratament, sectia spitalizare continua, sectia spitalizare de zi si structuri nemedicale. Astfel, sunt respectate atat masurile de distantare intre pacienti cat si cele referitoare la combaterea pandemiei, iar pacientii au acces in unitatea sanitara in functie de programarea prealabila si doar dupa triajul epidemiologic", a transmis Consiliul Judetean Cluj.Potrivit sursei citate, Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca este singura unitate medicala din Transilvania cu acest specific, asigurand servicii medicale in specialitatile cardiologie, neurologie, balneologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie plastica si reparatorie, sustinute de activitatea laboratoarelor de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale, precum si a bazei de tratament.Consiliul Judetean Cluj precizeaza ca, pentru a trata cazurile de persoane infectate cu COVID-19, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello", institutii sanitare aflate in subordinea Consiliului Judetean Cluj, vor asigura, in continuare, serviciile medicale specifice pentru aceasta categorie de pacienti.