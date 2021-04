Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a ramas fara un aparat extrem de important pentru bolnavii de COVID

"Computerul Tomograf, aparatul cu ajutorul caruia se realizeaza investigatiile imagistice pentru depistarea gradului de infectie cu SARS CoV 2, nu mai poate fi folosit. Practic, pe baza rezultatelor scanarilor CT sunt evaluate leziunile pulmonare de COVID-19 si se poate stabili "incadrarea in boala", adica se poate observa cat este de puternica afectarea pulmonara a pacientului ceea ce duce la clasificarea in forma medie sau severa a bolii", se arata in postarea de pe Facebook facuta de reprezentantii spitalului."Am atras atentia inca de la inceputul lunii ianuarie ca CT-ul, pe care l-am folosit la capacitate maxima in toata aceasta perioada, poate sa cedeze in orice moment. De la luna la luna, numarul investigatiilor imagistice a crescut exponential. Doar in ultimele sase luni am facut aproape 10.000 de scanari unor pacienti infectati cu noul coronavirus . De peste 1000 de ori mai multe decat in perioada similara din 2019. Acestora li se adauga alte cateva mii de investigatii facute pacientilor cu alte afectiuni pulmonare. Din pacate, de ce ne era frica nu am scapat. Una dintre componentele esentiale ale aparatului s-a consumat si trebuie inlocuita. Este vorba de tubul de raze fara de care CT-ul nu poate functiona", spune SL. dr. Diana Manolescu, director medical Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Doctor Victor Babes Timisoara.Interventia pentru inlocuirea piesei poate dura chiar si o saptamana, timp in care aparatul nu poate fi folosit."Nu mai putem sa ii evaluam imagistic pe pacientii care vin in triaj. Si pe parcursul unei saptamani, cat va dura cel mai probabil inlocuirea piesei, vorbim de cateva sute de oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Am luat legatura cu Spitalul Judetean Timisoara si cu Spitalul Municipal, doua unitati sanitare care au CT-uri functionale, si le-am cerut sa ne ajute, sa isi mobilizeze echipele sa realizeze aceste investigatii imagistice. Sunt convins ca, asa cum am sarit si noi in ajutorul lor, cand ne-au solicitat, o vor face si ei de data asta. Din pacate, ambulantele care veneau pentru triaj la noi vor trebui acum sa mearga la celelalte doua unitati sanitare din oras, iar presiunea pe serviciile de urgenta va creste foarte mult", spune prof dr. Cristian Oancea, manager Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Doctor Victor Babes Timisoara.In acesta dimineata, conducerea Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Doctor Victor Babes Timisoara a trimis un memoriu atat Prefecturii Timis, cat si Primariei Timisoara, Consiliului Judetean Timis, dar si Directiei de Sanatate Publica Timis, in care a fost explicata situatia din unitatea sanitara aflata in linia intai a luptei impotriva COVID-19."Incercam inca o data sa convingem autoritatile locale si centrale ca, in conditiile actuale, cu volumul de munca pe care il avem zilnic, cu un program de functionare continua de 12 ore a aparatului, riscam, dupa repararea lui, sa intram, din nou, dupa cateva saptamani, in colaps. De aceea, un al doilea aparat, un back-up, ar face ca investigatiile de natura imagistica sa continue. Avem nevoie de un al doilea CT, asa cum au si celelalte doua unitati sanitare mari din oras, si asta cu atat mai mult cu cat numarul de scanari facute in ultimul an la Victor Babes depaseste cu mult ceea ce s-a realizat in cele doua spitale luate impreuna in ceea ce priveste pacientii Covid 19", spune SL. dr. Diana Manolescu, director medical Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Doctor Victor Babes Timisoara.Computerul Tomograf de la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Doctor Victor Babes Timisoara a fost achiztionat in 2018.