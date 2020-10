Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara nu mai are Remdesivir. Dr. Virgil Musta: "Am primit un stoc destul de bun, numai ca l-am folosit"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Discutam despre o faza controlabila pe care am avut-o pana acum si o faza necontrolabila a pandemiei in care lucrurile vor scapa de sub control si va fi foarte rau pentru comunitate", a spus Musta."Am primit un stoc destul de bun, numai ca l-am folosit. Sunt multi pacienti care necesita terapie. E un medicament util si l-am folosit. Urmeaza, foarte probabil, sa primim, am facut comanda la Minister. In momentul de fata nu il avem in spital. Avem medicamente similare ca eficienta. Cred ca au fost peste 300 de doze, dar s-au consumat destul de repede. Sase se dau la un singur pacient si pacientii sunt multi. Niciun medicament antiviral nu are eficienta clar dovedita. Nici Remdesivir nu poate fi dat la orice pacient, depinde de comorbiditatile pe care le are", a declarat Virgil Musta.Remdesivirul a fost achizitionat printr-o licitatie facuta de Uniunea Europeana care a repartizat medicamentul fiecarei tari intr-o proportie legata de numarul de bolnavi din momentul achizitiei.Medicul Virgil Musta este de parere ca putem discuta despre "o faza necontrolabila a pandemiei in care lucrurile vor scapa de sub control"."Eu cred ca e foarte important sa ne evaluam foarte bine riscurile, iar acolo unde sunt activitati, unde nu se pastreaza cele trei reguli de aur, acolo unde sunt activitati unde nu se pot pastra, acele activitati trebuie restrictionate si trebuie foarte bine si foarte ferm actionat pentru ca paharul s-a umplut si nu cred ca doreste cineva cineva sa ajungem in situatia in care a fost Italia, Franta sau Spania in care eu spun ca, de fapt, nu mai discutam despre o faza prima sau a doua a pandemiei, ci discutam despre o faza controlabila pe care am avut-o pana acum si o faza necontrolabila a pandemiei in care lucrurile vor scapa de sub control si va fi foarte rau pentru comunitate", a mai declarat Musta.Citeste si: