Semnalul de alarma tras de medicii Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare: "Nu mai indeplineste conditiile de spital suport COVID-19"

Documentul, semnat de mai multi medici, a fost trimis Consiliului Local Baia Mare, in subordinea caruia se afla unitatea medicala, si Directiei de Sanatate Publica Maramures."Prin prezenta dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca, in acest moment, Spitalul de Pneumoftiziologie 'Dr. Nicolae Rusdea' din Baia Mare, in care ne desfasuram activitatea, nu mai indeplineste conditiile de spital suport COVID", mentioneaza medicii in documentul transmis autoritatilor locale.Potrivit sursei citate, medicii au invocat lipsa unor cadre medicale specializate, dar si lipsa unei asistente medicale continue pe anumite specialitati."Lipsa medicilor specialisti din disciplinele Medicina Interna, Cardiologie, Neurologie (...) pacientii nu beneficiaza de asistenta medicala adecvata patologiei cronice, cu exceptia pneumologiei (...) Lipsa asistentei medicale continue din partea specialistilor medico-chirurgicale se reflecta in indicatorul de mortalitate din sectiile COVID din spitalul nostru", subliniaza documentul remis autoritatilor locale.In acelasi document, medicii spitalului suport subliniaza ca nu mai este respectat protocolul convenit cu Directia de Sanatate Publica Maramures si Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Baia Mare, privind acordarea unei asistente medicale adecvate.In context, viceprimarul municipiului Baia Mare, Doru Dancus, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca situatia invocata de medicii spitalului suport e reala, insa protocolul dintre unitatea medicala si Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare nu a fost respectat din lipsa personalului medical care sa lucreze in spitalul suport. Cunosc situatia aparuta , dar protocolul convenit intre cele doua unitati medicale n-a fost respectat decat in mica masura motivandu-se lipsa personalului medical. Practic, nimeni nu poate obliga medicii din SJU Baia Mare sa lucreze in spitalul suport. Sunt cateva domenii medicale neacoperite cu personal medical specializat.Stiu ca recent au fost alocati doi medici rezidenti, insa nu e suficient pentru un spital suport. Incercam sa gasim toate variantele optime in a asigura o asistenta medicala cat mai buna pacientilor care ajung in spitalul suport, chiar daca trecem printr-un moment dificil", a spus Doru Dancus.In primele patru luni de la debutul pandemiei, medicii din SJU Baia Mare au asigurat o parte din asistenta medicala alaturi de medicii spitalului suport, dupa care sprijinul a incetat.