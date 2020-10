Spitalul din Romania in care aproape toti pacientii cu COVID-19 sunt vindecati. Solutia aplicata de unitatea medicala

Dintre cei 3.600 de bolnavi COVID, 64 si-au pierdut viata din martie pana acum, rata mortalitatii fiind de 1.8%. Comparativ, la niveul intregii Romanii, 3,1% dintre cei infectati de la inceputul pandemiei au pierdut lupta cu virusul.Conform raportului Ministerului Sanatatii, Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca are cea mai mare rata de vindecare a bolnavilor de COVID, de la inceputul pandemiei.Ioan Muresan, managerul Spitalului de Boli Infectioase Cluj-Napoca, spune, intr-o declaratie pentru Stirile Pro TV : "Secretul este ca in spatele terapiei intensive sa fie o munca sustinuta in asa fel incat pacientii sa nu ajunga la terapie, sa nu trebuiasca sa ajunga la terapie intensiva si acest lucru se face pe sectiile obisnuite."Toate paturile din cadrul spitalului au fost echipate cu aparate de oxigen, iar personalul medical a supravegheat permanent starea pacientilor."Sunt asigurate cu oxigen si vacuum, la doua stocatoare care functioneaza incontinuu, de mare capacitate. Am pregatit asistentii pe terapie intensiva ca sub coordonarea medicilor de terapie intensiva sa poata realiza pe sectiile obisnuite oxigeno-terapie si ventilatie non-invaziva, astfel incat pacientii ajung pe sectia de terapie doar cu forme severe si critice", a mai spus Ioan Muresan.Pe de alta parte, seful spitalului din Cluj mai arata ca, in ultimele luni, unitatea medicala pe care o conduce a facut mai multe angajari, iar in laboratoare se lucreaza fara oprire, pentru ca medicii sa poata afla cat mai repede cazurile de COVID-19.