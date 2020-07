Spitalul din Targoviste a atins capacitatea maxima. Trei pacienti diagnosticati cu coronavirus, in stare grava, transferati spre alte unitati medicale

"Ca urmare a atingerii capacitatii maxime de internare pe sectiile de terapie intensiva a pacientilor in stare grava infectati cu noul Coronavirus, pentru ingrijirea si monitorizarea optima a acestora, in cursul acestei zile, respectiv 3 iulie 2020, la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei (CNCCI) a fost dispusa masura transferului a 3 pacienti de la sectia de Terapie Intensiva a unitatii spitalicesti din Targoviste catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati si catre Spitalul Municipal Medgidia", a anuntat DSU.Transportul pacientilor, intubati si ventilati mecanic s-a realizat cu un elicopter de tip Mi-8 aflat in dotarea Inspectoratului General de Aviatie al MAI, format din echipaj medical UPU- SMURD Bucuresti.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri ca la ATI, in acest moment, sunt internati 224 de pacienti.