Spitalul Grigore Alexandrescu, pregatit sa mareasca numarul paturilor pentru copiii infectati cu noul coronavirus daca situatia o va impune

In acest moment spitalul are un pavilon unde se pot trata copiii diagnosticati cu SARS-COV-2, iar purtatorul de cuvant al institutiei, doctorul Raluca Alexandru, spune ca nu au existat probleme privind ocuparea paturilor, transmite B1.ro In prezent sunt 10 paturi pentru COVID-19 pentru afectiuni respiratorii si 177 de paturi cu izolare pentru restul afectiunilor. In fiecare sectie exista salon tampon pentru COVID-19 combinat cu alte afectiuni. De asemenea, toti pacientii sunt testat la intrare."Noi avem o sectie COVID-19. Este vorba despre un pavilion, pentru ca suntem spital pavilionar si atunci, un pavilion a fost facut special cu circuite pentru COVID. Paturile pentru copiii infectati in contextul inceperii scolile se vor suplimenta daca va fi cazul. Deocamdata nu au existat probleme privind ocuparea paturilor", a explicat medicul Raluca Alexandru pentru B1.ro.In ceea ce priveste internarea, copiii au stat de obicei alaturi de parinti si doar daca apareau fenomene patologice grave care necesita tratament intr-o alta unitate medicala, acestia erau despartiti.Marti, generalul Ionel Oprea, coordonatorul DSP Bucuresti a cerut spitalelor de copii din Capitala sa pregateasca locuri pentru minorii care ar putea fi infectati cu noul coronavirus, in perioada urmatoare.Citeste si: