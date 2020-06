Spitalul Judetean Buzau a externat primii pacienti diagnosticati cu Covid-19, dar asimptomatici

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Buzau, Adriana Bunila, marti, au fost externati primii 19 pacienti depistati pozitiv cu SARS Cov-2, dar care nu prezinta semne de boala. Un numar de 12 pacienti au fost externati din sectia TBC, iar 7 din Boli Infectioase.Conform sursei citate, in acest moment, mai sunt internati in sectiile special constituite pentru COVID-19 din Spitalul Judetean 32 de bolnavi, fiind disponibile in total 54 de locuri in sectiile de Boli Infectioase si TBC.DSP Buzau a raportat, marti, 32 de noi cazuri de coronavirus, in Buzau. Sase dintre infectari sunt de la Centrul Rezidential pentru Victimele Violentei in Familie, fiind vorba despre doua mame cu cate doi copii. Patru buzoieni au fost diagnosticati cu COVID-19 dupa ce s-au testat in laboratoare private.In Buzau s-au inregistrat, pana in prezent, 565 de infectari cu coronavirus.