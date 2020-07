Spitalul Judetean din Arad va putea prelua pacienti Covid de la Timisoara, daca situatia epidemiologica va impune acest lucru

Conducerea SCJU Arad a fost contactata de catre reprezentanti ai Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in vederea preluarii unor pacienti infectati, "daca sectiile COVID-19 din Timisoara nu vor mai avea suficiente locuri"."In cazul in care Timisoara nu va mai avea locuri pentru pacientii confirmati, atunci ii vom prelua noi, atata timp cat vom avea paturi disponibile.La ora actuala, in spital avem un numar de 37 de pacienti confirmati cu SARS CoV-2 si un total de 137 de locuri pentru confirmati si suspecti.Pentru a fi pregatiti in cazul cresterii numarului de pacienti, astazi am luat decizia sa deschidem si restul sectiilor in care, in martie, aprilie si mai, au fost tratati pacienti infectati cu SARS CoV-2", a declarat, luni, directoul medical al SCJU Arad, Mircea Onel.La inceputul pandemiei in Romania, in luna martie, Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a tratat toti pacientii diagnosticati la Arad cu COVID-19, pana cand au fost pregatite sectii speciale si la Arad.