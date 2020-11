Spitalul Judetean din Sibiu are doar doi medici infectionisti care vad zilnic peste 250 de pacienti

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a facut, miercuri 4 noiembrie, o vizita la Spitalul Judetean Sibiu. Managerul unitatii, Liliana Coldea, i-a transmis ca ar mai avea nevoie de medici infectionisti."Avem doar doi medici infectionisti care zilnic vad peste 150 de pacienti, cei care sunt internati, dar peste 100 sunt si cei din care prezinta in Unitatea de Primire Urgente, deci volumul de munca este extraordinar de mare, peste 250 de pacienti in fiecare zi", a afirmat Liliana Coldea.Ea precizat ca spitalul are nevoie de 15 paturi de Terapie Intensiva in plus si ca este o problema si cu statia de oxigen.Liliana Coldea a dorit sa stie de la ministrul Sanatatii cum pot fi angajati medicii care au terminat rRzidentiatul pana la emiterea ordinului numire ca specialist."In masura in care vine rezultatul de la universitatea unde au sustinut examenul de medic specialist, noi dam acel certificat. Pe baza unei adeverinte pana se elibereaza certificatul oficial poate fi angajat", a explicat Nelu Tataru.Pana in prezent, in judetul Sibiu au fost confimate 5.979 de cazuri, incidenta cazurilor fiind de 4,26 la mie.