Spitalul Judetean din Timisoara incepe de luni testarile contra cost pentru depistarea COVID-19. Care este pretul unui test

Laboratorul spitalului va efectua contra cost teste PCR pentru depistarea virusului SARS Cov2. Programarile pot face doar prin Ambulator. Pretul unei testari este de 250 de lei, potrivit Adevarul "Programarile se vor face in functie de locurile disponibile, avand in vedere ca laboratorul RT-PCR va lucra contra cost 60 de probe zilnic. Rezultatele vor fi emise in limba romana. Recoltarea se va efectua in sala de recoltare din incinta spitalului, intrarea se va face prin curtea interioara, nu prin Ambulator (in vecinatatea amfiteatrului mare)", anunta reprezentantii Spitalului Judetean din Timisoara, conform sursei citate.