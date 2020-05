Spitalul Judetean din Timisoara va face teste pentru COVID-19, la cerere, pentru oricine doreste

Ziare.

"Venim si cu sprijin pentru kituri de testare pentru ca este foarte important sa testam cat mai multa populatie, fie ca discutam de cei implicati in mod direct in prima linie, fie ca discutam de populatie care doreste sa se testeze din propria initiativa, ca vor sa faca anumite deplasari.Pentru ca, totusi, trebuie sa ne gandim, chiar daca trecem de la o stare de urgenta la o stare de alerta, trebuie sa fim cu grija in ceea ce inseamna aceasta stare de alerta si masurile care se vor pune in aplicare la nivel de populatie", a declarat presedintele CJ Timis, Calin Dobra, la inaugurarea unul nou laborator pentru testarea COVID-19, deschis la Spitalul Judetean Timisoara.Deocamdata nu exista un cost al acestor teste, dar acesta urmeaza sa fie stabilit in perioada urmatoare."Aceasta optiune (de testare contra cost - n.red.) este deschisa, intr-adevar, teoretic, inca de saptamana viitoare un cetatean va putea veni. Insa noi trebuie sa parcurgem cativa pasi, din pacate birocratici, pentru a permite acest lucru. Pasii sunt urmatorii: Laboratorul este acreditat, are autorizatie de functionare, avem aparatura, avem kituri, dar trebuie calculat un traif care este tariful normal si nu un tarif comercial, cum fac laboratoarele private, pentru ca noi nu suntem laborator privat, suntem laborator de stat si vrem, asa cum a spus si domnul presedinte al CJ Timis, sa oferim ocazia oamenilor care doresc sa calatoreasca in afara tarii sau care doresc pur si simplu sa isi verifice starea de sanatate sa isi poata face un astfel de test la un pret care este cat de cat accesibil", a declarat Raul Patrascu, managerul Spitalului Judetean Timisoara.Potrivit lui Patrascu, legislatia permite testarea la cerere."Legislatia permite testarea la cerere. Doar pentru testele decontate de Ministerul Sanatatii, acele teste trebuie sa intre in definitiile de caz care sunt elaborate de INS, dar in afara acelor bani decontati de Ministerul Sanatatii, sigur ca orice spital poate sa o faca, asa cum am facut si noi, de altfel, am facut parteneriate cu alte entitati pentru a ne testa personalul medical.Noi am inceput inca de la sfarsitul lunii martie, sa testam sectie cu sectie oamenii din linia intai, nu doar cei din Zona Rosie, de la Maternitatea Bega, dar si cei din Zona Galbena, cat si sectiile normale ale spitalului, astfel incat sa le oferim o masura sporita de siguranta ca sunt protejati la nivelul spitalului si ca ne pasa de dansii. Si am putut face atata timp cat exista un cadru legislativ si banii nu sunt decontati de la Ministerul Sanatatii", a mai spus Patrascu.Managerul Spitalului Judetean Timisoara a mai adaugat ca din 4.300 de cadre ale unitatii medicale, 20 care erau asimptomatice au fost depistate cu noul coronavirus.Citeste si Noua schema de tratament pentru COVID-19 aplicata la Timisoara functioneaza. Medicul Virgil Musta: Niciun pacient nu a mai ajuns la intubare