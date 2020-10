Spitalul Medias a inceput sa preia pacientii COVID-19, inclusiv la ATI

Intrebata daca Spitalul Municipal din Medias a inceput sa trateze pacienti COVID-19, reprezentanta DSP Sibiu, Adela Morar a raspuns: "Da. (...) Noi avizul l-am dat, dupa aceea le-am dat si autorizatia in urmatoarele ore (...) si de ieri (miercuri - n.r.) au trimis de la Spitalul Judetean", a explicat Adela Morar.Potrivit acesteia, deja "doi pacienti sunt pe ventilator" in salonul ATI COVID de la Medias.Un pacient cu COVID-19 a decedat in urma cu o saptamana in Spitalul Municipal din Medias, asteptand eliberarea unui loc la ATI COVID in alt spital din tara, ca sa fie intubat. La Medias, medicii au spus ca au facut tot ce au putut ca sa-l salveze."In data de 21 octombrie, un barbat in varsta de 65 ani, cunoscut cu multiple comorbiditati, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Municipal Medias in stare grava. Acesta prezenta simptome asemanatoare cu simptomatologia infectiei cu virusul SARS-CoV-2, astfel ca i s-au recoltat probe in vederea testarii RT-PCR COVID-19. Acesta a fost internat, starea lui agravandu-se treptat. Dupa primirea rezultatului pozitiv s-a luat legatura cu CNCCI in vederea solicitarii unui loc pe sectia ATI, Spitalul din Medias avand sectia de ATI destinata pacientilor COVID in amenajare. Intre timp, tinand cont ca starea acestuia a prezentat o agravare progresiva, s-a solicitat interventia medicilor de pe sectia ATI Medias, in urma careia a fost ventilat mecanic si monitorizat in permanenta de medicul pneumolog, medicul ATI si medicul de garda. In cursul zilei de astazi, din nefericire, a decedat", au transmis vinerea trecuta, reprezentantii Prefecturii Sibiu, intr-un comunicat de presa.A doua zi dupa decesul pacientului, directorul Spitalului din Medias, Gheorghe Nicorici, declara pentru AGERPRES ca nu poate functiona ATI-ul COVID din acest spital pana nu se pune in functiune liftul din unitate.