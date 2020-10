Spitalul Municipal Cluj-Napoca devine unitate COVID

"In conditiile cresterii majore din ultima perioada a numarului de internari cu patologie COVID-19, la nivelul judetului Cluj, pe baza datelor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat astazi Hotararea nr. 49 privind introducerea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca in categoria unitate sanitara pentru preluarea si tratarea pacientilor pozitivi la COVID -19", a transmis, luni seara, Prefectura Cluj.Conform hotararii CJSU Cluj, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca va lua toate masurile de pregatire, reorganizare si functionare pentru a deveni, in cel mai scurt timp posibil, spital de Faza II pentru evaluarea si tratatarea pacientilor pozitivi la COVID-19, dupa finalizarea procedurilor legale specifice in vederea autorizarii sanitare.In ultimele 24 de ore in judet s-au confirmat 69 de cazuri de infectare, numarul total al cazurilor de la debutul pandemiei ajungand la 4.495.