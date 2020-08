Spitalul Municipal din Timisoara va fi dotat cu echipamente de 18 milioane de lei pentru lupta impotriva COVID-19. Banii vin de la Uniunea Europeana

Ce echipamente va primi Spitalul Municipal din Timisoara

In acest moment Romania dispune de 500 de milioane de euro, fonduri europene, pentru dotarea spitalelor, in contextul luptei impotriva coronavirus. Finantarile vin prin Programul Operational Infrastructura Mare si sunt nerambursabile.Cu ocazia vizitei premierului Ludovic Orban , la Timisoara au fost semnate trei contracte : pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta si pentru centrele sociale "Inocentiu Klein" si "Sfantul Francisc", transmite Tion.ro Marea majoritate a banilor merge catre Spitalul Municipal, unde minimum cinci sectii medicale vor fi dotate cu echipamente de protectie, materiale sanitare, dispozitive sau echipamente medicale de ultima generatie. Vor fi alocate pentru aceste achizitii nu mai putin de 18 milioane de lei, bani care trebuie cheltuiti pana in aprilie 2021.Vor fi cumparate, printre altele, un aparat radiologie full digital cu doua posturi, un sistem de navigatie electromagnetic pentru chirurgie ORL nazosinusala si a urechii, incubator neonatal de terapie intensiva, aparat radiologie full digital cu un post de grafie, ventilatoare neonatale, monitoare functii vitale, sistem tomografie computerizata minimum 128 slice-uri, echipament endoscopic pentru ORL adulti, aparate ventilatie mecanica, aparat ventilatie portabil compatibil RMN, ecograf portabil, aparate de anestezie, dar si paturi ATI.Cele doua centre sociale ale PMT vor primi, din aceeasi sursa, o finantare de 594.822,68 lei, inclusiv TVA.