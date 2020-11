Spitalul Municipal Oradea a ajuns la capacitate maxima. 450 de paturi, ocupate de pacientii cu COVID-19

"Pentru cresterea capacitatii de spitalizare, cream locuri in alte spitale , anume la Spitalul de recuperare din Baile Felix, am recurs la extinderea unei aripi neutilizate de la vechiul Spital de Boli infectioase si la Maternitate", a declarat, pentru AGERPRES, dr. Carp.In ce priveste aprovizionarea cu oxigen, medicul Carp a precizat ca la Spitalul Municipal sunt doua rezervoare foarte mari, in asa fel incat sa nu existe nicio problema cu asigurarea lui pentru bolnavi."S-a introdus oxigenul si la o suta de paturi de infectioase din Stationarul II, deci avem peste 500 de paturi asigurate cu oxigen, plus Spitalul judetean cu 500 de paturi. La ATI, sunt 25 de paturi acum, vor fi, in viitorul apropiat, 35 la Spitalul Municipal, complet dotate, iar la Spitalul Judetean sunt 35 de paturi," a spus dr. Carp.In legatura cu problemele celorlalti bolnavi, in afara cazurilor de COVID-19, medicul a precizat ca s-au inregistrat dificultati, deoarece o serie de afectiuni care nu au fost urgente nu au putut fi internate din cauza rigorilor epidemiologice."Sunt desigur si prioritati: oncologicii si urgentele se trateaza, dar internarile care au putut fi amanate s-au amanat", a mai precizat doctorul Carp.Potrivit informarii primite de la Cancelaria Prefectului Bihor, conform datelor centralizate la nivel judetean, situatia de vineri arata ca exista 492 persoane internate si 4.867 persoane vindecate.In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale MAI din judetul Bihor au actionat in sistem integrat pentru combaterea raspandirii noului coronavirus , dar si pentru descurajarea faptelor de natura contraventionala. Acolo unde s-a impus, echipele de control au luat si masuri de sanctionare a incalcarii legislatiei in vigoare.Echipele mixte de politisti si jandarmi au verificat 2.343 de persoane carantinate si 2.165 de persoane izolate la domiciliu. De asemenea, echipele mixte au efectuat verificari cu privire la respectarea masurilor de protectie individuala si a prevederilor legale in vigoare fiind verificate 216 societati comerciale si 125 mijloace de transport in comun. In urma controalelor au fost aplicate 390 de sanctiuni contraventionale, din care 182 cu avertisment scris si 208 cu amenzi in valoare de 109.650 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.