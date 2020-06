Spitalul Municipal Ramnicu Sarat a ajuns la capacitate maxima. Pacientii noi cu coronavirus, directionati catre Spitalul Judetean Buzau

Ziare.

Potrivit dr. Carmen Scantei de la Directia de Sanatate Publica Buzau, internarile bolnavilor cu coronavirus se vor realiza de acum inclusiv in Spitalul Judetean Buzau, in sectiile TBC si Boli Infectioase. Masura este dispusa dupa ce spitalul din Ramnicu Sarat s-a umplut cu bolnavi cu coronavirus.In continuare, pe masura ce vor fi extrenate persoane care s-au vindecat de COVID 19 din spitalul ramnicean, vor fi internati aici bolnavii nou diagniosticati din zona Ramnicului, in timp ce restul buzoienilor vor fi directionati catre cele doua sectii exterioare ale Spitalului Judetean Buzau.Potrivit directorului Spitalului Municipal din Ramnicu Sarat, vineri dimineata sunt internati aici 133 de bolnavi de coronavirus: 33 sunt barbati, 97 sunt femei, iar 3 copii. Fata de ziua precedenta, 3 pacienti s-au facut bine si s-au externat.In judetul Buzau, conform raportarii de joi de la ora 13.00, sunt 351 de bolnavi de coronavirus, iar 8 persoane din randul acestor bolnavi au decedat, avand si alte afectiuni.