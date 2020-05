Spitalul Suceava, fost focar de coronavirus, isi deschide usile pentru toata lumea, dar cu un mesaj pentru pacienti

Ziare.

Directorul Spitalului Judetean Suceava, Anatolii Buzdugan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca situatia epidemiologica in spital este una favorabila si ca tot mai putini pacienti ajung la spital cu COVID-19."Tendinta din ultima saptamana este clar una de micsorare a numarului de pacienti cu COVID care se interneaza in spital. Avem zilnic in jur de 30 de pacienti cu COVID externati. Sunt mai multe motive care impun modificarea structurii de functionare a spitalului, adica sa incepem sa acordam asistenta medicala tuturor pacientilor din judet cu alte patologii non-COVID, in special urgente medicale. A crescut numarul de solicitari catre spitalele din judet, iar acestea nu mai fac fata. Sunt pacienti care de doua luni nu au mai fost urmariti medical sau nu si-au luat medicatia", a declarat directorul Spitalului din Suceava, Anatolii Buzdugan.El a anuntat ca, incepand cu 2 iunie, unitatea va acorda asistenta medicala pentru toate specialitatile existente in spital, urmand ca in urmatoarele zile sa fie eliberate anumite sectii, sa se faca transferul de pacienti si sa fie dezinfectate toate spatiile.Directorul spitalului sucevean a mai spus ca in continuare unitatea va trata pacienti cu COVID-19.La randul sau, directorul medical, Valeriu Gavrilovici, a afirmat ca nu se poate considera ca spitalul revine imediat dupa redeschidere la ceea ce a fost inainte."Este o situatie fara precedent, niciun spital nu s-a mai confruntat cu situatia de a fi COVID suta la suta. Nu vrem sa ne confruntam cu un numar mare de pacienti. Daca vom fi asaltati, atunci si timpii de asteptare ar fi foarte mari. Contam pe discernamantul celor care vor avea intentia sa vina la spital. Speram ca doar cei cu urgente vor veni", a afirmat medicul Valeriu Gavrilovici.In prezent, la spitalul din Suceava sunt internati 206 pacienti cu COVID-19, din care 17 se afla la Terapie Intensiva. Sapte pacientI sunt intubati.