Timisoara: Spitalul "Victor Babes" a primit 50 de doze de Remdesivir pentru bolnavii de COVID-19

Managerul spitalului, Cristian Oancea, a declarat ca aceasta este cea de-a doua transa cu medicamentul antiviral Remdesivir din alocarea europeana destinata Romaniei, in ultimele luni."Primele doze vor fi administrate inca din aceasta dupa-amiaza unor pacienti care necesita un astfel de tratament. Cantitatea primita astazi ajunge pentru tratamentul a 10 bolnavi de COVID-19. In zilele urmatoare vom primi inca 150 de doze din antiviralul Remdesivir, iar reprezentantii Ministerului Sanatatii ne-au asigurat ca, in cazul in care vom mai avea nevoie, vor suplimenta numarul de doze alocate spitalului nostru. Tratamentul cu Remdesivir vine in completarea altor scheme de terapie aflate in protocolul national, care sunt folosite pe scara larga in unitatea noastra sanitara", a afirmat Cristian Oancea.Seful Clinicii 2 Infectioase din cadrul Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, Virgil Musta, anuntase, marti, ca unitatea medicala a ramas fara Remdesivir.Antiviralul Remdesivir a fost acreditat de Comisia Europeana a Medicamentului in luna iulie pentru a fi folosit in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus , iar Romania a beneficiat de 25.000 de flacoane de Remdesivir.Potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii, in depozite mai sunt, in acest moment, 4.000 de doze de Remdesivir.Citeste si: 500.000 de doze de Remdesivir vor fi cumparate de Comisia Europeana de la compania Gilead. Acestea vor fi impartite statelor membre