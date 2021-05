Tanara care a primit din greseala sase doze de vaccin Pfizer a scapat teafara. Femeia a fost externata

Femeia a fost imunizata la sfarsitul saptamanii trecute, la spitalul Noa din Toscana, Italia, cu un intreg flacon de Pfizer/BioNtech. Tanara a fost imediat plasata sub observatie.Pacienta, care se afla intr-o "stare buna de sanatate", fara afectiuni subiacente, a fost tinuta in spital sub supraveghere stricta , iar cand medicii au considerat ca orice risc a fost eliminat au externat-o. Ea va ramane insa in atentia cadrelor medicale care vor monitoriza raspunsul imun la "doza masiva de vaccin", a anuntat Daniella Gianelli, purtatorul de cuvant al spitalului Noa, citat de CNN La unitatea medicala unde s-a produs incidentul a fost deschisa o ancheta , pentru a se stabili daca a fost vorba despre o eroare umana.