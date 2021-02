DOCUMENT CNSU propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Ce masuri vor ramane in vigoare

"Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 10 februarie 2021, Hotararea numarul 8. Prin aceasta Hotarare se propune prelungirea Starii de Alerta, pe o perioada de 30 de zile, pe teritoriul Romaniei, pastrarea masurilor de preventie adoptate la nivel national si includerea focarelor de COVID-19 in calcularea incidentei privind raspandirea noului tip de coronavirus", a transmis miercuri CNSU.CNSU a aprobat si lista masurilor care se aplica, fiind aceleasi care sunt in vigoare in prezent."Se considera necesara mentinerea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice, la locul de munca, in spatiile comerciale, precum si in mijloacele de transport in comun, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne ".De asemena, "activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective,se desfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne", se mai arata in document.Totodata "se propune mentinerea interdictiei organizarii de evenimente private (nunti,botezuri, mese festive etc.) in spatii inchise cum ar fi, fara a se limita la acestea, saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente".In aceste conditii, "pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate, fiind interzisa participarea persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati".Prima stare de alerta a fost instituita pe teritoriul Romaniei pe 15 mai, cand am iesit din starea de urgenta, iar ultima prelungie a acesteia a fost pe 13 ianuarie 202 1.