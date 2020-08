Starea de alerta, prelungita pentru inca 30 de zile, incepand de duminica. Ce presupune asta

In sedinta de vineri, guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand din data de 16 august, avand in vedere pandemia de coronavirus "Starea de alerta continua pentru o perioada de inca 30 de zile fara masuri de restrictii suplimentare si in functie de evolutia situatiei epidemiologice va fi adaptata aceasta stare de alerta la noile conditii in masura in care acest lucru va permite", afirma seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la finalul sedintei de Guvern.In Anexa 2 la HG 668/2020 se precizeaza: "purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in anumite intervale orare, stabilite prin hotarare a comitetului judetean/ al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta"."Spatiile si intervalele orare se stabilesc, la propunerea directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, luand in considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui numar mare de persoane in spatiile si in intervalele orare respective, unde se constata dificultati in asigurarea distantei fizice de protectie sanitara stabilite in conditiile legii" - prevede documentul.Tot la Anexa 2 se mentioneaza ca se poate institui izolarea si carantina persoanelor in conditiile articolelor 7, 8 si 11 din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.In Anexa 3 a hotararii se prevede ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara in interiorul si/ sau in afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Afacerilor Interne, emis in temeiul articolului 45 si al articolului 71 alineat (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ulterioare.Tot acolo se prevede ca se poate institui carantina zonala in conditiile articolului 7 si 12 din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.Potrivit unei alte prevederi mentionate in Anexa 3 ramane suspendata activitatea din spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul cladirilor.Totodata, accesul pe plaja neamenajata se face in mod liber, cu respectarea regulilor de distantare fizica, utilizarea plajei urmand a se face cu mentinerea unei distante de cel putin 2 metri intre persoane in orice moment, cu exceptia membrilor aceleiasi familii.Nu in ultimul rand, operatorii economici care desfasoara activitatea in spatii in aer liber, cum sunt terasele, cluburile, barurile si altele asemenea, au obligatia sa respecte orarul de lucru cu publicul si restrictiile stabilite prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Potrivit celei mai recente hotarari a CNSU (Hotararea 40), adoptata joi, "programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/ sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile si alte asemenea, de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati si Bucuresti, nu poate incepe inainte de ora 6,00 si nu poate depasi ora 24,00, ultima comanda putand fi preluata cel tarziu la ora 23,00"