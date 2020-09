Starea de sanatate a arhiepiscopului romano-catolic de Alba Iulia, Gergely Kovacs, este stabila

"Arhiepiscopul Gergely Kovacs (...) este inca tratat in spitalul din Alba Iulia de infectie cu coronavirus, starea (...) este in prezent stabila, dar tratamentul continuat in spital este inca necesar", a declarat un reprezentant al Arhiepiscopiei pentru portalul amintit.Preotilor si credinciosilor li se cere sa sprijine eparhia si pe arhiepiscop, in primul rand, prin rugaciune si sa continue sa manifeste un comportament responsabil.Astfel, credinciosilor li se reaminteste ca este obligatoriu sa poarte masca de protectie atunci cand participa la slujbele religioase, sa utilizeze dezinfectantul amplasat la intrarea in biserica si sa pastreze o distanta de doi metri fata de alte persoane din biserica si de un metru si jumatate in aer liber, cu exceptia celor care fac parte din aceeasi familie. De asemenea, ar trebui sa evite strangerile de mana.Inaltul cleric romano-catolic a fost transportat, marti, la spitalul din Alba Iulia cu febra si stare de rau. Rezultatul testului efectuat pentru depistarea COVID-19 a fost pozitiv.Sanatatea arhiepiscopului s-ar fi "deteriorat" de la hirotonirea episcopului Kerekes Laszlo, in 29 august, la Sumuleu Ciuc - Harghita.Gergely Kovacs a fost consacrat ca arhiepiscop de Alba Iulia in cadrul unei ceremonii oficiate in 22 februarie.