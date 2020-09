Stareta Manastirii Voronet, internata in spital cu COVID-19

Rezultatele testelor facute celor doua calugarite arata ca sunt pozitive la Sars-Cov-2. Cele doua maici s-au internat in Spitalul Judetean Suceava, unde primesc in prezent tratament, scrie monitorulsv.ro ancheta epidemiologica va fi desfasurata la Manastirea Voronet, pentru a se stabili cine a intrat in contact cu cele doua maicute. Pana atunci, toate calugaritele si personalul manastirii se afla in izolare.Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a anuntat ca va furniza informatii cu privire la starea celor doua maicute.