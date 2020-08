Staretul Manastirii Stanisoara din judetul Valcea a murit din cauza coronavirusului. Este a doua fata bisericeasca rapusa de COVID-19

Staretul Laurentiu Popa a murit marti dimineata, 11 august 2020, la spitalul Matei Bals din Capitala. Parintele a fost confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2 la data de 27 iulie 2020, insa din pacate starea lui de sanatatea s-a agravat si nu a reusit sa invinga nemilosul virus, scrie Gazetavalceana.ro . Staretul Manastirii Stanisoara era internat la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala, aici fiind si locul in care a decedat, potrivit sursei citate anterior. Parintele Laurentiu era oridinar din judetul Bacau, el fiind un calugar stric in ceea ce priveste canoanele, dar si un pastrator al ortodoxieie.Staretul Manastirii Stanisoara este cea de-a doua fata bisericeasca rapusa in lupta cu noul coronavirus. In luna mai a acestui an, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a murit dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Clericul a decedat la data de 20 mai la Spitalul Matei Bals din Capitala, unde se afla internat inca din data de 20 aprilie 2020.Pe 16 aprilie, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor a luat parte la o ceremonie religioasa in aer liber, in urma careia s-a simtit rau, apoi a tinut slujba de Inviere impreuna cu preoti si calugari de la biserica Sfantul Gheorghe, de la Manastirea Sfantul Ioan din Suceava.Citeste si: