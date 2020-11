Statele Unite au inregistrat un nou varf de contaminari cu SARS-CoV-2

In 43 de state, numarul de infectii creste constant, potrivit autoritatilor.Potrivit datelor universitatii Johns Hopkins, in doar 24 de ore au fost inregistrate cel putin 121.000 de cazuri.La nivel national, numarul contaminarilor a depasit 9,6 milioane, iar cel al deceselor asociate este mai mare de 234.900.Statele Unite reprezinta cea mai afectata tara din lume. India si Brazilia urmeaza cu 8,3 milioane de contaminari, respectiv 5,5 milioane.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus , la finalul anului trecut, in Wuhan (China), au fost inregistrate peste 48,6 milioane de cazuri de infectare si mai mult de 1,23 de milioane de decese asociate, potrivit datelor universitatii Johns Hopkins.