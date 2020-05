Statele Unite au trecut oficial de pragul de 100.000 de morti de COVID-19. Cifrele reale ar fi mai mari

Ziare.

SUA au inregistrat pana prezent circa 1,7 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 385.000 de persoane au fost declarate vindecate, potrivit acestei universitati americane., noteaza AFP.Statul New York reprezinta singur circa o treime din mortile deplanse in tara, unde drapelele au fost coborate in berna trei zile la sfarsitul saptamanii trecute ca un omagiu adus victimelor.Primul deces a fost anuntat oficial in SUA la 26 februarie, dar autoritatile au confirmat intre timp ca mai multe persoane au incetat din viata din cauza bolii de la jumatatea lui februarie.Pragul de 50.000 de morti a fost depasit in urma cu peste o luna, la 24 aprilie.Numarul mortilor pe cap de locuitor este mai mic in Statele Unite decat in multe tari europene, printre care Marea Britanie, Belgia, Italia, Spania, Franta sau chiar Suedia, potrivit statisticilor Worldometer O medie a mai multor modele epidemiologice realizata de cercetatorii de la Universitatea statului Massachusetts arata ca numarul deceselor de COVID-19 ar urma sa ajunga in SUA la circa 123.000 pana la 20 iunie.