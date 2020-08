Statele Unite: Mai mult de 60.000 de noi cazuri de coronavirus in a cincea zi consecutiv

Au fost inregistrate 61.262 de noi cazuri de Covid-19 in cursul a 24 de ore, la ora locala 20.30 (00.30 GMT duminica), potrivit institutiei cu sediul la Baltimore (Maryland).De asemenea, au fost raportate 1.051 de decese in cursul acestei zile.Statele Unite au consemnat pana in prezent 4,6 milioane de contaminari si 154.319 decese, fiind cea mai grav afectata tara din lume.Aceste noi cifre au fost publicate in momentul in care Florida se pregateste de sosirea furtunii tropicale Isaias, care ar trebui sa redevina un uragan la apropierea de partea de sud-est a statului distrus de virus.Printre statele americane, doar California, care numara dublu fata de populatia Floridei de aproape 21 de milioane de persoane, a inregistrat mai multe cazuri de coronavirus.Sambata, Florida a semnalat 179 de alte decese, stabilind un nou record pentru stat. Numarul deceselor din cauza virusului a ajuns aici la 6.843.