Al doilea cel mai populat stat australian intra in carantina dupa ce a fost descoperit un focar cu 26 de cazuri

Autoritatile au descoperit 26 de cazuri si au identificat 150 de locuri in care oamenii ar fi putut fi expusi la coronavirus Prim-ministrul statului, James Merlino, a spus ca focarul are la baza o varianta mai contagioasa a coronavirusului, B.1.617. Un australian care a revenit dintr-o calatorie a fost infectat cu aceasta varianta, despre care Merlino a declarat ca se raspandeste "mai rapid decat am inregistrat vreodata".Cazuri au fost descoperite pe intreg teritoriul statului, avand legaturi cu mai multe locuri, inclusiv stadioane din Melbourne."Cu 10.000 de contacte primare si secundare, cu mai mult de 150 de locuri de expunere in statul Victoria, trebuie sa actionam acum. Daca asteptam prea mult, ne va scapa de sub control", a spus Merlino.In urmatoarele sapte zile, locuitorilor statului le este cerut sa ramana in locuinte, cu exceptia lucratorilor esentiali, cumparaturilor, ingrijirii sau vaccinarii si sportului. Nu sunt permise adunarile, iar deplasarile sunt restrictionate pe o distanta mai mare de 5 kilometri de casa.Va fi obligatorie purtarea mastii de protectie. Scolile vor fi inchise si doar copiii lucratorilor esentiali vor merge la cursuri. Lacasele de cult si magazinele neesentiale vor fi inchise.Este asteptat ca alte state australiene sa limiteze deplasarile din Victoria.Noul focar reprezinta cea mai mare crestere a ratei de transmitere a coronavirusului in comunitate de cand statul a iesit din al doilea val al pandemiei, in octombrie 2020. Atunci au fost inregistrate peste 20.000 de contaminari si 820 de decese - aproximativ 70% dintre cazuri si majoritatea deceselor asociate din tara. O carantina de 112 zile a fost impusa in Victoria pentru a readuce numarul de cazuri la zero.Campania de vaccinare in Australia se deruleaza lent, din cauza unor probleme de aprovizionare si logistice, dar si pentru ca multi oameni ezita sa fie imunizati. Pana in prezent, mai putin de 10% din populatie a fost vaccinata."Vaccinarea a fost mai lenta decat am sperat. Nu ne aflam unde speram ca vom fi. Daca mai multi oameni ar fi fost vaccinati, am fi putut avea circumstante diferite decat avem astazi. Dar, din pacate, nu avem", a mai spus Merlino.El a mentionat ca toate persoanele din stat cu varste de peste 40 de ani sunt eligibile acum pentru vaccinare.