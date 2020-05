Statul Islamic sustine ca pandemia este pedeapsa lui Dumnezeu pentru statele occidentale

Ziare.

"Cruciatii vostri au fost loviti de mana lui Dumnezeu... dupa ce ati luptat impotriva religiei sale si a protectorilor ei", a declarat purtatorul de cuvant al gruparii, Abu Hamza al-Qurashi, intr-un mesaj de 40 de minute. "Ne bucuram astazi de modul in care sunteti afectati de chinul lui Dumnezeu", a adaugat el.Autenticitatea inregistrarii nu a putut fi verificata independent. Ea a fost publicata de aripa media a gruparii, al-Furqan, pe canalele gruparii de pe platformele sociale.Purtatorul de cuvant al SI a criticat si inchiderea unor moschei si suspendarea Umrah, al doilea pelerinaj islamic ca importanta dupa Hajj.Multe tari au suspendat rugaciunile in moschei timp de circa doua luni, in cadrul masurilor de izolare care vizau limitarea raspandirii noului coronavirus.Purtatorul de cuvant a trimis si un mesaj catre noul lider al gruparii, ales anul trecut dupa uciderea lui Abu Bakr al-Baghdadi."Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi binecuvanteaza lupta de uzura", a spus purtatorul de cuvant, adaugand ca noul lider al SI le-a cerut sustinatorilor sa creasca numarul de atacuri, sa se razbune si sa-i salveze pe cei care sunt incarcerati.In 2014, gruparea a cucerit mari teritorii din Irak si Siria si a proclamat in acestea un califat. Gruparea a pierdut teritoriul din Irak in 2017 si ultimul bastion din Siria doi ani mai tarziu, dupa o campanie sustinuta de coalitia internationala condusa de SUA.Cu toate acestea, agentii SI continua sa comita atacuri si rapiri, vizand membri ai fortelor de securitate si civili in ambele tari