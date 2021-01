Strategia de vaccinare contra COVID-19 a Germaniei, asupru criticata. Ce acuze se aduc

Cancelarul Angela Merkel si cele 16 landuri urmeaza sa decida luni asupra inaspririi si prelungirii restrictiilor antiepidemice in vigoare. Dar in timp ce pentru aceasta masura pare sa existe un consens, strategia de vaccinare este tot mai criticata, desi in Germania ritmul vaccinarii este mult mai rapid fata de alte tari din UE, luni fiind vaccinate peste 264.000 de persoane varstnice si din randul personalului sanitar.Conform unui sondaj al institutului german Civey, circa 44% dintre cetatenii germani nu sunt convinsi de strategia de vaccinare, fata de 40% care au incredere in ea.Cotidianul Bild, cel mai citit in Germania, a pornit o campanie impotriva guvernului, pe care-l acuza ca ''a contat prea mult pe Uniunea Europeana'' pentru a se aproviziona cu vaccinuri si pentru ca a privilegiat vaccinul Pfizer-BioNTech in detrimentul celui produs de Moderna.Polemica a ajuns pana in interiorul guvernului condus de Angela Merkel, cu zece luni inaintea alegerilor. Vice-cancelarul si totodata candidat al social-democratilor, Olaf Scholz, i-a transmis ministrului sanatatii, crestin-democratul Jens Spahn, o lista cu intrebari despre strategia de vaccinare.''De ce Comisia Europeana a comandat in avans atat de putine doze de vaccin? Si de ce unele parti din dozele nereclamate de UE (...) nu au fost comandate de Germania? - este una din intrebarile puse de Scholz.''Raman la parerea ca este corect ca am ales calea europeana'', i-a raspuns ministrul Jens Spahn, promitand ca pana in vara aprovizionarea cu vaccinuri va fi suficienta pentru toti cetatenii germani.Deocamdata, pentru ca un numar cat mai mare de persoane sa poata fi vaccinate, guvernul de la Berlin ia in calcul marirea intervalului de timp pentru administrarea celei de-a doza doze de vaccin, dincolo de termenul de 21 de zile, idee dezaprobata insa de laboratorul BioNTech. Acesta din urma a avertizat ca eficacitatea maxima vaccinului nu este demonstrata in cazul unei administrari intarziate a celei de-a doua doze.Directorul general al acestei companii germane, Ugur Sahin, a declarat ca aceasta cauta solutii impreuna cu partenerul sau american Pfizer pentru sporirea productiei vaccinului lor impotriva COVID-19, avertizand asupra lacunelor in aprovizionare pana cand vor fi autorizate si alte vaccinuri. El a criticat decizia Comisiei Europene de a incheia contracte cu o serie de companii farmaceutice in speranta ca vor fi aprobate rapid vaccinurile acestora, ceea ce nu s-a intamplat.SUA au comandat in luna iulie 600 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, in timp ce Comisia Europeana a comandat in noiembrie jumatate din aceasta cantitate pentru cele 27 de state ale UE care numara impreuna circa 450 de milioane de locuitori si sunt necesare doua doze de persoana. Intre timp, Statele Unite si Marea Britanie au reusit fiecare sa treaca pragul de un milion de persoane vaccinate, luand un avans important in fata Uniunii Europene.Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a estimat luni ca aceasta institutie a plasat comenzi pentru suficiente vaccinuri, care, cu optiuni incluse ajung la peste doua miliarde de doze, si a pus intarzierea si lentoarea campaniei de vaccinare pe seama dificultatilor de productie si distributie a vaccinurilor, despre care crede ca vor fi depasite.Insa trei din cele sase companii farmaceutice cu care Comisia Europeana a incheiat contracte nu au incheiat testele clinice si in prezent numai Pfizer-BioNTech are vaccinul autorizat in UE, fiind asteptata si autorizarea vaccinului Moderna, Pfizer-BioNTech fiind de asemenea singurul vaccin pentru care a fost anuntat un termen de livrare in UE, care prevede distribuirea comenzii actuale pana in septembrie.Citeste si: Cum explica autoritatile ca vaccinul anti-COVID-19 a fost livrat in cutii de pizza la Ialomita: "Sunt puse intr-o lada frigorifica calificata"