Strategia nationala de vaccinare anti-COVID ar putea fi aprobata vineri de Guvern

De altfel, presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru joia viitoare CSAT , in sistem videoconferinta, pe ordinea de zi fiind inclusa si tematica referitoare la Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania, dupa cum a anuntat Administratia Prezidentiala."S-a decis ca aceasta strategie de vaccinare sa fie discutata si aprobata in Guvern in prima sedinta, care probabil va avea loc in aceasta saptamana, vineri, iar saptamana viitoare aceeasi strategie sa fie luata in discutie in CSAT", declara Klaus Iohannis zilele trecute, intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni.El a precizat ca, dupa ce documentul va fi aprobat in Guvern, va fi facut public si o perioada reprezentantii Ministerului Sanatatii vor explica intreaga campanie.Presedintele si-a exprimat speranta ca, in momentul in care vor exista date concludente referitoare la vaccinare, scepticismul cu privire la vaccinul anti-COVID va scadea.