VIDEO Premierul Ludovic Orban: "Vineri va fi prezentata Strategia nationala de vaccinare anti-COVID"

"Astazi se va aproba campania de vaccinare in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. In cursul zilei de maine (vineri - n.r.) cei care conduc campania de vaccinare, domnul doctor Valeriu Gheorghita, domnul colonel Valeriu Gheorghita, Andrei Baciu, secretarul de stat, vicepresedintele Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare vor prezenta Strategia si va vor sta la dispozitie cu raspunsuri la intrebari", a spus Ludovic Orban, joi, aflat in vizita de lucru la Spitalul Metropolitan Monza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste joi in sedinta, pe ordinea de zi figurand Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania.Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis , va avea loc la ora 15.00, in sistem de videoconferinta.Guvernul a adoptat in sedinta de saptamana trecuta hotararea privind Strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus Citeste si: