Streinu-Cercel: Salutul cu pumnul, contraindicat. Medicul recomanda o scurta inclinare din cap

"Dorinta mea cat se poate de clara este sa vad cat mai putini pacienti (cu COVID - 19 - n.r.). Ca atare, rugamintea mea este sa va feriti cat mai mult sa va contaminati intre dumneavoastra, inclusiv in familiile dumneavoastra. Exista un risc mare, in acest moment, sa va infectati in familie. Mai mult decat atat, as vrea sa va dau un sfat practic, pentru ca eu imi doresc ca din Senatul Romaniei sa vin cu lucruri concrete catre dumneavoastra, si anume: avem tendinta sa facem un gest simplu, acesta sa ne salutam cu pumnul. Dupa parerea mea este contraindicat, pentru ca in momentul in care ati facut acest gest, luati de pe mana partenerului microbii si urmatoarea miscare este sa ii puneti in palma, in causul palmei, iar de aici la fata nu mai este decat un pas", a spus Streinu-Cercel la evenimentul de lansare a campaniei electorale a PSD Bucuresti, care a avut loc la Palatul Parlamentului.