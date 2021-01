Studentii de la Medicina nu pot face practica in spitale daca nu se vaccineaza impotriva COVID-19

Decizia a fost anuntata de rectorul Anca Buzoianu, care spune ca in felul acesta se incearca protejarea pacientilor.Aproximativ 90% dintre studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Cluj s-au vaccinat deja anti-Covid, relateaza Europa FM Potrivit conducerii Universitatii, doar la specializarile medii precum asistenta medicala, kinetoterapie si recuperare exista cursanti care nu vor sa se vaccineze.Rectorul unversitatii din Cluj Anca Buzoianu a anuntat ca cine va refuza vaccinul anti-Covid din randul studentilor nu va putea intra in nici un spital din Cluj pentru stagiile de practica medicala, cel putin deocamdata.Rectorul a mai precizat ca se cauta solutii alternative pentru cei care refuza vaccinarea si se iau in calcul mai multe variante pentru ca viitorii medici sa poata face practica, dar momentan nici un student de la medicina, care nu s-a vaccinat, nu va intra in spitalele de stat.