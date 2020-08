Studentii din SUA stau la cozi, pentru a se testa de coronavirus. Numai celor cu rezultate negative li se va permite accesul fizic la cursuri

testeaza studentii care au optat sa revina la cursuri, in scoala, incepand din 2 septembrie.Universitatea din Manhattan ofera, de asemenea, studentilor optiunile de invatare la distanta sau un program mixt intre cele doua variante, informeaza Reuters New York, pana nu demult epicentrul american al pandemiei, are acum o rata de infectie sub 1%, un punct de referinta pentru repornirea anumitor activitati, alaturi de distantarea fizica si purtarea mastii sanitare.In alte state ale SUA, colegiile, scolile secundare si primare se confrunta cu o noua realitate, cu privire la posibilitatea de a-si redeschide portile in mijlocul unei pandemii.La unele colegii, locul de testare pentru coronavirus este primul in care elevii trebuie sa mearga cand sosesc in campus, inainte de a intra caminele lor., din apropiere de South Bend, Indiana, a raportat marti 80 de rezultate pozitive ale testelor, ridicand numarul total de cazuri confirmate la 147, din 3 august incoace, potrivit site-ului web al universitatii. Rezultatele celor 418 de teste efectuate marti au indicat o rata de pozitivitate de 19%, iar pozitivitatea totala, din 3 august pana in prezent, este de aproximativ 16%, precizeaza sursa citata.In, din Stillwater, consiliul municipal s-a reunit luni seara pentru a discuta raspunsul lor la videoclipurile virale care arata baruri si cluburi aglomerate, in apropierea Universitatii de Stat Oklahoma, unde cursurile au inceput pe 17 august.Videoclipurile au aparut in timp ce primarul Will Joyce s-a opus festivalului anual de muzica Weedstock, care va incepe joi in afara orasului si care e de asteptat ca va atrage mii de tineri."Scolile din anumite parti ale SUA care au o rata a infectiilor cu coronavirus mai mare de 10% ar fi mai bine sa inceapa noul an universitar in sali de clasa virtuale", a declarat marti Anthony Fauci, principalul expert in bolilor infectioase, din SUA.Fauci a mai spus ca scolile primare si secundare ar trebui sa incerce sa se redeschida pentru sanatatea psihologica a copiilor, dar nu ar trebui sa existe o abordare unica pentru toate scolile din tara, ci fiecare sa isi stabileasca strategia, in functie de situatie epidemiei in regiune."Nu va functiona sa luam aceeasi decizie pentru toata tara, in ansamblu -infectia este atat de eterogena", a spus Fauci, la o conferinta virtuala Healthline.Statele Unite au peste 5 milioane de cazuri de infectii cu coronavirus confirmate, cele mai multe din lume, si peste 170.000 de morti , potrivit unui raport al Reuters.Multe colegii au planuri de testare a studentilor care se intorc in campus, chiar daca orele se tin la distanta, online. Disponibilitatea testarii variaza, de la campus la campus., pe esantioane,- pana la cateva mii de teste pe saptamana.si-a propus un "scop aspirational", de a oferi teste COVID-19 tuturor facultatilor, pentru personalul si studentii care se intorc in campus., Illinois, a declarat ca toti studentii care participa fizic la cursuri vor fi testati, inainte de inceperea trimestrului academic, pe 21 septembrie.