Studentii, indemnati sa poarte masti cand fac sex pentru a nu raspandi COVID-19. Masturbarea, recomandata ca "optiunea cea mai sigura"

Potrivit mirror.co.uk, Universitatea din Georgia a lansat o campanie privind masurile de protectie impotriva coronavirusului: "Luati in considerare purtarea unei masti de protectie in timpul sexului. Respiratia puternica si gafaitul pot raspandi virusul, iar purtarea unei masti poate reduce riscul".Campania sugereaza ca elevii ar trebui "sa fie creativi in ceea ce priveste pozitiile sexuale" pentru a reduce contactul fata in fata.Campania derulata de universitatea americana sustine, de asemenea, ca masturbarea este una dintre cele mai sigure optiuni pe fondul pandemiei: "Tu esti cel mai sigur partener de sex. Masturbeaza-te sau limiteaza numarul partenerilor sexuali pe care ii ai".