Studiu. Aproximativ jumatate din numarul cazurilor active de coronavirus nu se regaseste in statistici

Numarul cazurilor confirmate pozitiv in Romania a ajuns la 33.585, iar cel al deceselor din cauza coronavirusului este de 1.931, De asemenea, 23.798 de pacienti s-au vindecat de Covid-19. Rezulta ca, in acest moment, in tara noastra sunt 7.856 de bolnavi de coronavirus Insa cifrele insa nu se pot corela cu celelate date. In mod normal, numarul cazurilor active ar fi trebuit sa fie egal cu numarul persoanelor care se afla spitalizate (3.808) si confirmate pozitiv externate la cerere (658). Numai ca acesta este, in total, de 4.466. O simpla scadere arata ca 3.390 de cazuri considerate active nu se regasesc in datele oficiale, se arata intr-o analiza a Hotnews.ro Autoritatile transmit ca aproape jumatate dintre pacientii confirmati cu COVID-19 internati in spitalele din Romania sunt asimptomatici sau au forme usoare ale bolii.Marti, 14 iulie, in spitale erau internati marti 3.808 pacienti, dintre care 234 la Terapie Intensiva, iar restul pe sectii.Dintre acestia 1.822 sunt asimptomatici sau au forme usoare ale bolii.Cei mai multi pacienti la Terapie Intensiva sunt in Bucuresti, 58, dintr-un total de 718.Si tot aici sunt inregistrati cei mai multi internati asimptomatici sau cu forme usoare, respectiv 248.