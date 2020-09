STUDIU Bolnavii de COVID-19 isi pot infecta animalele de companie

Noul coronavirus este o zoonoza, o boala infectioasa transmisa de la animal la om. Desi pare ca animalele domestice nu joaca un rol important in propagarea sa, din ce in ce mai multe date arata ca pisicile, cainii si chiar tigrii pot contracta virusul.In cadrul unui nou studiu, care va fi prezentat cu prilejul unui congres stiintific, dar care nu a fost publicat intr-o revista cu un comitet de lectura, cercetatori canadieni in stiinte veterinare au testat animalele domestice ale persoanelor infectate cu noul coronavirus sau care au prezentat simptome asociate cu COVID-19.Intr-un prim grup, pentru care diagnosticul nu era mai vechi de doua saptamani, au cercetat prezenta virusului (printr-un test PCR) la 17 pisici, 18 caini si un dihor. Toate testele au iesit negative, cu exceptia unuia singur, care a fost neconcludent.In schimb, intr-un al doilea grup de opt pisici si zece caini, unde diagnosticul proprietarilor era mai vechi, testele serologice au pus in evidenta prezenta anticorpilor IgG (indici ai unei infectii mai vechi) la patru pisici si doi caini si a anticorpilor IgM (marca unei infectii mai recente) la trei pisici.Toate pisicile purtatoare de anticorpi precum si unul dintre caini prezentasera simptome ale bolii, in special respiratorii, in aceeasi perioada cu proprietarii."Chiar daca numarul participantilor a fost limitat (...), aceste rezultate preliminarii sugereaza ca o proportie importanta de animale domestice care traiesc impreuna cu persoane afectate de COVID-19 dezvolta anticorpi", a explicat Dorothee Bienzle, profesoara la Universitatea Guelph (Ontario).Esantionul este cu toate acestea prea redus pentru a trage o concluzie, iar proprietarii de animale domestice nu trebuie sa-si faca griji, estimeaza experti care nu au luat parte la studiu. Cercetarea va fi prezentata saptamana care urmeaza in cadrul conferintei pe tema COVID-19, organizata de Societatea europeana pentru microbiologie clinica si boli infectioase (ESCMID).Nu exista informatii suficiente pentru a recomanda bolnavilor de COVID-19 sa se izoleze de animalele de companie, spune Sally Cutler, profesoara de microbiologie medicala la Universitatea East London, care aminteste ca "animalele pot fi o sursa de alinare pentru oameni, in special cand sunt bolnavi".Desi mai multi caini si pisici si chiar un tigru de la gradina zoologica din New York au fost testati pozitiv cu noul coronavirus in ultimele luni, nu stim daca aceste animale infectate pot reprezenta un risc pentru oameni, precizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Focarele epidemice dintr-o crescatorie de nurci au suscitat cu toate acestea temeri in ceea ce priveste o posibila transmitere de la animale la om.