Studiu: Concluzia cercetatorilor de la Universitatea Duke care au testat eficienta a 14 masti

Un grup de cercetatori de la Universitatea Duke a creat o tehnica simpla pentru a analiza eficacitatea diferitelor tipuri de masti, folosind o cutie neagra, un laser si o camera foto.Metoda evalueaza transmiterea picaturilor respiratorii in timpul vorbirii regulate, stranutului si tusei pentru diferite tipuri de materiale din care sunt facute mastile, potrivit Biziday.ro. S-a observat ca unele tipuri de masti au aceleasi performante ca si mastile chirurgicale standard, in timp ce unele alternative de masca, cum ar fi cele din lana sau bandanele, ofera o protectie foarte mica.Cea mai eficienta masca a fost cea profesionala, de tipul N95. Mastile chirurgicale clasice, cu trei straturi si mastile de bumbac, confectionate in casa, s-au comportat bine. Cele mai ineficiente sunt mastile purtate de sportivi, din fleece. Acestea descompun picaturile mari in picaturi mai mici.Cercetatorii mentionaza ca incurajeaza oamenii sa poarte masti eficiente. CNN a scris despre acest subiect , iar publicatia Science Advances a publicat studiul.