STUDIU: Copiii ar putea transmite noul coronavirus timp de mai multe saptamani, chiar daca au scapat de simptome

Conform cercetatorilor, majoritatea cazurilor de Covid-19 la copii sunt greu de identificat si RNA-ul de Covid-19 ramane in corpul copiilor pentru mult mai mult timp decat se asteptau cercetatorii, relateaza Xinhua Studiul a fost realizat pe 91 de copii cu varste sub 19 ani, in perioada 18 februarie - 31 martie, in 20 de spitale si doua centre de izolare din Coreea de Sud.Aproximativ 22% dintre copii au fost asimptomatici, iar datele arata ca doar 8,5% dintre cazurile simptomatice au fost diagnosticate la inceput, iar 66,2% dintre copii au avut simptome care nu au dus initial cu gandul la coronavirus 25,4% dintre copiii care au participat la studiu au dezvoltat simptome abia dupa ce au primit diagnosticul.