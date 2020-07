Studiu: Coronavirusul actual este mai infectios decat variantele initiale

"Nu stim inca daca o persoana face mai rau cu virusul sau nu", a comentat Anthony Fauci, director al Institutului american de boli infectioase, pentru revista Jama. "Pare ca virusul se reproduce mai bine si poate fi transmisibil, dar inca suntem la stadiul de a incerca sa confirmam acest lucrul. Exista geneticieni foarte buni care studiaza virusurile".Dupa aparitia in China si de la sosirea in Europa, o varianta de nou coronavirus , care sufera mutatii permanent ca orice virus a devenit dominanta, iar aceasta versiune europeana s-a instalat imediat in Statele Unite.Mutatiile genetice ale coronavirusului sunt urmarite in intreaga lume de cercetatori, care secventiaza genomul virusurilor pe care le gasesc si le distribuie intr-o baza de date internationala, GISAID, cu peste 30.000 de secvente pe zi.Cercetatorii noului studiu, de la universitatile Sheffield si Duke si de la laboratorul national din Los Alamos, au stabilit in aprilie ca D614G domina de acum si au afirmat ca mutatia face virusul "mai transmisibil". Ei au publicat rezultatele online pe un site de prepublicatii stiintifice.Dar aceasta constatare a fost criticata pentru ca echipa nu a dovedit ca mutatia in sine a fost cauza dominarii; poate ca ea a beneficiat de alti factori sau a fost o intamplare. Oamenii de stiinta au realizat cercetari si experiente suplimentare, la cererea editorilor de la Cell.Ei au analizat mai intai datele de la 999 de pacienti britanici internati din cauza Covid-19 si au observat ca acestia aveau varianta cu mai multe particule virale in ea, fara ca asta insa sa schimbe gravitatea bolii lor - o veste incurajatoare.Pe de alta parte, experientele in laborator au aratat ca varianta era in schimb de trei pana la sase ori mai capabila sa infecteze celulele umane."Pare ca ar fi un virus mai apt", a spus Erica Ollmann Saphire de la oraganizatia La Jolla Institute for Immunology, care a realizat una dintre aceste experiente.Concluzia cea mai stricta este ca daca coronavirusul care circula in prezent este fara indoiala mai "contagios", nu este neaparat mai "transmisibil" intre oameni.